Milan, disfatta in finale di Youth League pre derby! Contro un’ex rivale dell’Inter

Cattive notizie per il Milan prima di scendere in campo nel derby contro l’Inter: la Primavera rossonera è stata sconfitta in finale di Youth League.

PRESAGIO – La serata del derby contro l’Inter non inizia benissimo per il Milan. Mentre la squadra di Stefano Pioli si preparare ad affrontare quella di Simone Inzaghi, che vuole aggiudicarsi proprio in quest’occasione il ventesimo scudetto, la Primavera rossonera è già scesa in campo. Questo pomeriggio, infatti, i giovani del Milan hanno sfidato quelli dell’Olympiacos nella finale di Youth League, andata in scena al Centre Sportif de Colovray di Nyon, in Svizzera.

Milan fermato in Youth League prima del derby: ecco cos’è accaduto

DISFATTA – Il match di Yputh League, però, non ha sorriso al Milan, uscito sconfitto dalla finale con un ampio risultato. L”Olympiacos, infatti, ha avuto la meglio, battendo i rossoneri ben 3-0, con i gol arrivati tutti nel secondo tempo e nel giro di sei minuti. Cattivo presagio per la squadra di Pioli, che vuole tentare di evitare la festa dell’Inter proprio nel giorno del derby? Ancora non è dato saperlo ma, ironia della sorte vuole che a togliere la gloria al Milan Primavera è stato l’avversario che ai playoff di Youth League aveva eliminato dalla competizione proprio l’Inter.