Il Milan rischia il disastro anche col Como: poi ribalta tutto. Due rossi nel finale!

L’ultima vittoria contro il Lecce non sembra aver spazzato via il momentaccio del Milan. Il Como va in vantaggio e solo il VAR impedisce il raddoppio, poi i rossoneri riescono a ribaltare. Finale concitato, con due cartellini rossi.

PRIMO TEMPO – La ventinovesima giornata di Serie A presenta Milan-Como, in campo alle ore 18.00. La gara, iniziata senza la Curva Sud sugli spalti fino al 15′ per protesta dei tifosi, si rivela piuttosto equilibrata con molteplici cambi di fronte per le due squadre. Nel primo tempo è la squadra ospite, però, a rendersi più offensiva e a trovare il gol che sblocca il match di San Siro: al 33′ Nico Paz fa da sponda a Da Cunha che infila in rete il pallone dello 0-1. Con una chance per il raddoppio, la prima frazione di gioco si chiude col Milan in svantaggio e in difficoltà.

Milan-Como 2-1

SECONDO TEMPO – Alla ripresa la situazione non migliora per i rossoneri, che al 49′ si trovano sotto di ben due gol. Il raddoppio arriva ancora da Da Cunha che sfrutta la ripartenza dei suoi compagni per battere Maignan con un diagonale velenoso. Per fortunata del Milan, però, l’arbitro annulla tutto per la posizione iniziale di offside. Dopo pochi minuti, al 53′, la squadra di casa riesce a trovare addirittura il pareggio grazie al sinistro di Pulisic, servito da Reijnders. Ed è proprio il calciatore olandese a regalare al Milan il gol del vantaggio, ribaltando completamente il risultato al 75′. L’arbitro concede sei minuti di recupero, in cui la tensione sale e l’umore dei giocatori del Como si scalda. Al 90+3′, infatti, Dele Alli – che ha esordito in campo proprio pochi minuti prima – viene sanzionato con un cartellino rosso dopo un fallo su Loftus Cheek. L’arbitro inizialmente aveva estratto il giallo, ma richiamato dal VAR ha cambiato la sua decisione lasciando in dieci il Como. Al 93′ Marchetti espelle anche Fabregas, lasciando la squadra ospite senza allenatore in panchina negli ultimi minuti di gara.