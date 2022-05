Milan, difficoltà a Sassuolo? Fissato un premio scudetto! Società ci crede

Il Milan ha un motivo in più per fare bene a Sassuolo, oltre quello principale della vittoria dello scudetto. La società ora più che mai ci crede, e secondo quanto riportato da Radio Sportiva, il club ha fissato un premio scudetto in denaro per ogni singolo giocatore.

PREMIO SCUDETTO – Il Milan crede sempre di più nella possibilità di conquistare lo scudetto, considerando che basta un solo punto a Sassuolo per aggiudicarsi il diciannovesimo trofeo. Si parla di un premio di circa 200mila euro a giocatore, anche se il Milan per scaramanzia non ha fissato nulla ufficialmente. La società adesso però ci crede veramente. Questo sarà chiaramente un incentivo in più a non fallire la partita con il Sassuolo.

Fonte: Radio Sportiva