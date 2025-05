Milan, la Curva Sud diserta la trasferta a Roma: «Soli con la vostra vergogna!»

Il malumore tra i tifosi del Milan è ormai incontenibile. Dopo l’ennesima delusione di una stagione sottotono, culminata con la pesante sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, la Curva Sud ha deciso di prendere una posizione netta. Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il gruppo organizzato ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta di domenica sera contro la Roma.

ALTRA PROTESTA – Di seguito il comunicato della Curva Sud del Milan dopo l’ennesima delusione stagionale ha deciso: “”Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni”. La decisione arriva anche in un contesto reso ancor più teso dalle voci su possibili restrizioni per la trasferta nella Capitale, ma i tifosi chiariscono che la scelta è stata presa a prescindere da “eventuali folli divieti”. Un messaggio chiaro, che suona come una rottura definitiva.

Curva Sud, rottura definitiva tra tifosi e il Milan

NESSUN SUPPORTO A TRASFERTA – Il Milan, già fuori dalla lotta scudetto e attualmente fuori da ogni competizione europea in vista della prossima stagione, ora si trova anche a dover gestire una frattura interna tra il tifo più caldo, la società e la squadra. Una stagione partita con ambizioni importanti si avvia alla conclusione nel segno della contestazione e dell’amarezza. A Roma, per la prima volta dopo tanto tempo, mancherà la voce della Curva Sud. E il segnale è tutt’altro che trascurabile.