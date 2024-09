Il Milan conferma il suo stato: Lecce regolato in un tempo

Il Milan ribadisce il proprio stato di forma sconfiggendo il Lecce per 3-0. La terza vittoria consecutiva dei rossoneri arriva grazie ai gol di Morata, Theo Hernandez e Pulisic.

ALTRA VITTORIA – Il Milan conferma di essere uscito da un periodo di difficoltà iniziale, avendo la meglio del Lecce nella sesta giornata di campionato con il punteggio di 3-0. Avviene tutto in cinque minuti, per l’esattezza dal 38′ al 43′. Il primo gol della serata arriva con Alvaro Morata, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Theo Hernandez riesce a trovare lo stacco di testa giusto per portare il risultato sull’1-0 per i rossoneri. La seconda rete avviene al 41′, che insacca sotto la traversa dopo un lancio in profondità di Rafael Leao. Il terzo gol è di Christian Pulisic, che dopo un batti e ribatti in area di rigore riesce a trovare il pallone per infilare l’ultima marcatura della serata dei rossoneri. Un risultato finale, quello di 3-0 per la squadra allenata da Paulo Fonseca, che certifica il raggiungimento di un livello ritenuto molto distante solo fino a una settimana fa.