Milan, che beffa: rimontato dal Lecce 2-2! Nel finale rosso e VAR

Il Milan è sceso in campo a Lecce alle 15 nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri iniziano benissimo trovando il vantaggio alla mezz’ora con Giroud ma nel secondo tempo si fanno rimontare dai padroni di casa: la sfida si chiude sul risultato di 2-2 ma nei minuti di recupero succede di tutto

FINALE INCANDESCENTE – Il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria in Champions League con il Paris Saint-Germain, è sceso in campo contro il Lecce nella sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Tutto semplice nel primo tempo per i rossoneri che macinano gioco e occasioni fino al vantaggio siglato da Giroud al 28′. Al 35′ il Milan trova anche il raddoppio con Reijnders. Pochi minuti dopo Maignan è miracoloso e salva il risultato su botta sicura di Banda. La prima frazione di gioco si chiude dunque sullo 0-2 per i rossoneri. Nel secondo tempo la musica cambia completamente: il Lecce prende coraggio e mette sotto il Milan fino alla rete dell’1-2 di Sansone. Passano appena quattro minuti e Banda fa 2-2. Durante i minuti di recupero l’arbitro Abisso espelle Giroud per proteste e poco dopo il Milan subisce il 3-2 del Lecce messo a segno da Piccoli. L’arbitro viene però richiamato al VAR per un fallo dello stesso Piccoli su Thiaw: gol annullato. La partita termina dunque sul 2-2, il Milan scivola a -5 dall’Inter impegnata domani con il Frosinone.