Milan, caos prima dell’Inter! Conceicao litiga con un giocatore

Il Milan ha vinto con il Parma per 3-2 ma ci sono stati strascichi nell’immediato post-partita di San Siro. Prima dell’Inter Sergio Conceicao discute animatamente con un giocatore.

DISCUSSIONE – Sergio Conceicao e Davide Calabria si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole nell’immediato post-partita di Milan-Parma. Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 a San Siro con due gol dopo il 90′ l’allenatore ha avuto un confronto piuttosto animato con il terzino destro uscito prima durante il match. I due, in corsa insieme verso i compagni al centro del campo, sono quasi venuti alle mani dopo delle prime parole che sembravano tranquille. I giocatori del Milan si sono messi in mezzo e hanno diviso entrambi, che comunque hanno forse qualche problema tra di loro.

Milan, adesso il derby con l’Inter

DERBY – Tra una settimana ci sarà il derby con l’Inter e i segnali di oggi non sono solo positivi. Tolta la vittoria è arrivata l’ammonizione e la conseguente squalifica di Youssouf Fofana poi le esclusioni a fine primo tempo di Rafael Leao e Theo Hernandez. L’Inter giocherà oggi alle ore 18 e insegue il Napoli a sei punti di distanza. A Lecce sarà una trasferta complicata, rischia Denzel Dumfries su cui pende una diffida. In caso di ammonizione, come accaduto a Fofana, salterà il derby.