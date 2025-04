Milan-Cagliari Primavera, finale Coppa Italia: Barella tra gli spalti!

Iniziata la finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari e a tifare per i colori rossoblù c’è un tifoso speciale: Nicolò Barella.

TIFOSO SPECIALE – La finale di Coppa Italia Primavera è tra Milan e Cagliari, che è appena iniziata all’Arena Civica di Sesto San Giovanni. All’impianto c’è Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, che ieri ha brillato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si è presentato all’Arena per seguire da vicino il Cagliari. Il sardo è uscito dal settore giovanile del Cagliari ed è proprio dalla Sardegna che l’Inter lo prelevò per oltre 40 milioni di euro nell’estate del 2019. Barella, dopo un breve lavoro di scarico ad Appiano Gentile, si è recato proprio all’Arena Civica Gianni Brera per assistere alla finalissima di Coppa Italia tra le due squadre Primavera.

Barella vede Milan-Cagliari Primavera: il vice capitano dell’Inter all’Arena

POMERIGGIO LIBERO – Barella segue da vicino il Cagliari insieme alla famiglia per tifare appunto la sua ex squadra. Ieri ha brillato all’Allianz Arena, giocando una partita strepitosa contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il vice capitano nerazzurro ha voluto sfruttare questo pomeriggio libero per andarsi a vedere Milan-Cagliari. Ovviamente da domani si ritornerà tutti ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la partita contro il Cagliari di Davide Nicola.