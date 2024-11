Al Milan basta un gol contro il Monza: una rete annullata a Dany Mota!

Il Milan ha sconfitto il Monza con il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di Tijjani Reijnders. Un gol annullato a Dany Mota nel primo tempo.

VITTORIA ROSSONERA – Il Milan affronta il Monza con l’obiettivo di rifarsi dopo la sconfitta nella gara casalinga con il Napoli per 0-2. Il primo tempo si presenta bloccato, con i rossoneri che provano a rendersi pericolosi ma devono fronteggiare una squadra ben organizzata e solida dal punto di vista difensivo. Sono i brianzoli ad andare in vantaggio, all’8′, grazie al rimbalzo vincente di Dany Mota che si insacca alle spalle di Mike Maignan. Il direttore di gara Ermanno Feliciani lo annulla in maniera immediata a causa di un fallo precedente di Warren Bondo ai danni di Theo Hernandez. La squadra meneghina ne approfitta per riassestarsi, ricompattandosi e individuando la strategia più adeguata per trovare la rete dell’1-0. La pazienza premia i rossoneri, con la rete in ripartenza di Tijjani Reijnders che consegna il vantaggio al Milan al 43′. Al ritorno dagli spogliatoi, entrambe le squadre spingono per provare a concretizzare i propri propositi in fase offensiva. Sono soprattutto i meneghini a rendersi pericolosi, con una serie di iniziative importanti di Theo Hernandez, Noah Okafor e Rafael Leao. Il Monza si riaffaccia dalle parti di Maignan verso la fine della seconda frazione di gioco, senza riuscire a concretizzare le opportunità, prevalentemente sporche, costruite in fase offensiva. Il match termina così sul punteggio di 0-1, dando ossigeno a Paulo Fonseca in vista delle prossime sfide dei rossoneri.

MONZA-MILAN 0-1

43′ Reijnders (M).