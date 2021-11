Milan, Ballo-Touré assente dall’allenamento odierno. Salta l’Inter?

Ballo-Touré non ha preso parte all’allenamento del Milan. Possibili problemi per il terzino sinistro dei rossoneri, a rischio il derby con l’Inter?

A RISCHIO – Altra tegola per il Milan di Stefano Pioli in vista del derby contro l’Inter di domenica. Dopo aver perso Theo Hernandez per squalifica, dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico contro la Roma, il tecnico potrebbe dover rinunciare anche Fodé Ballo-Touré. Il francese, quest’oggi, secondo quanto riferito da Antonio Vitiello, direttore di MilanNews, non ha preso parte all’allenamento dei rossoneri di quest’oggi. È quindi in dubbio la sua presenza per la stracittadina contro l’Inter, in programma domenica alle 20:45.