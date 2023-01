Milan, ancora guai: a Tomori si aggiunge Calabria! L’Inter è all’orizzonte

Milan travolto in tutti i sensi all’Olimpico, non solo nel risultato (4-0), ma anche negli infortuni. Dopo Tomori (vedi articolo), anche Calabria ha dovuto lasciare il campo in maniera preoccupante

ALTRO STOP − Incubo Milan. Altra batosta dopo lo 0-3 contro l’Inter in Supercoppa Italiana. All’Olimpico addirittura cade 4-0 contro la Lazio. Infortunio anche per Davide Calabria. Il difensore è uscito dal campo nei minuti finali molto dolorante, quasi in lacrime. Da capire ovviamente l’entità dell’infortunio nelle prossime ore. Ma tra 12 giorni ci sarà il Derby di Milano contro l’Inter.