Milan al lavoro dopo le emozioni di Bologna-Inter: una sola preoccupazione – Sky

Milan primo in Serie A senza più rischiosi asterischi. E con il vantaggio negli scontri diretti con l’Inter. Come riportato da Sky Sport, la notizia viene accolta com emozione a Milanello, dove si pensa già ai prossimi appuntamenti

VIETATO DISTRARSI – Giorno di felicità ed emozione legate al risultato di Bologna-Inter, che permette al Milan di restare in vetta alla Serie A (vedi classifica). A Milanello, però, oggi l’unica preoccupazione per la squadra di Stefano Pioli è il duro lavoro sul campo in vista della prossima partita. Come riportato dal collega Peppe Di Stefano – inviato per Sky Sport a Milanello – in casa rossonera nessuno si sente con mezzo scudetto già cucito sul petto. Anzi, tutti sanno che in questo avvincente campionato nulla va dato per scontato. Dopo il “regalo” bolognese dell’Inter, al Milan servono 10 punti su 12 per la vittoria aritmetica del tricolore. Si lavora già in vista di Milan-Fiorentina, prossima partita in calendario.