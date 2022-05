Mihajlovic: «Venezia sottovalutato. Dovevamo fare meglio che con l’Inter!»

Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare davanti alle telecamere dopo la sua assenza forzata. Nel commentare – ai microfoni di DAZN – la sconfitta del Bologna contro il Venezia, il tecnico è tornato sulla gara contro l’Inter.

SOTTOVALUTATI – Sinisa Mihajlovic commenta così la sconfitta del suo Bologna contro il Venezia, lasciando intendere come la gara sia stata sottovalutata: «Sembrava una partita più facile perché loro sono quasi in Serie B. Invece come concentrazione e cattiveria agonistica dovevamo far meglio rispetto alle partite con Milan, Inter e Juventus. Siamo partiti male perché pensavamo sarebbe stata facile».