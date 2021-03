Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Bologna, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù, che dopo la sosta affronterà l’Inter di Conte, fa un curioso paragone tra Simy e Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni

IL LUKAKU CROTONESE – Sinisa Mihajlovic non è mai banale e non lo è stato nemmeno alla vigilia di Crotone-Bologna. Il tecnico rossoblù, che dopo la sosta affronterà l’Inter di Antonio Conte, non si fida del Romelu Lukaku di Serse Cosmi: «Il Crotone gioca bene, ha giocatori che possono metterci e ci metteranno in difficoltà. Hanno un attaccante che ha fatto 12 gol e uno che fa 12 gol in una squadra che ha 15 punti è come Lukaku nell’Inter! Non è una squadra da sottovalutare».