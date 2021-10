Mihajlovic su Spalletti: «Nostra Inter vinceva ma sua Roma giocava meglio!»

Mihajlovic in conferenza stampa ricorda Spalletti da avversario ai tempi dell’Inter. L’ex difensore e allenatore in seconda nerazzurro, attualmente sulla panchina del Bologna, riconosce l’ottimo lavoro del tecnico toscano ai tempi della Roma

STORICO AVVERSARIO – Alla vigilia di Napoli-Bologna, Sinisa Mihajlovic spende parole positive per il collega e avversario Luciano Spalletti tornando sulla sua esperienza nerazzurra: «Io Spalletti lo conosco da tanti anni. Ed è un ottimo allenatore. Ho anche un buon rapporto con lui, però non lo conosco bene. Mi ricordo che quando io stavo all’Inter, e giocavo lì, lui stava alla Roma. Allenava la Roma ed era una bella sfida, perché noi abbiamo vinto scudetti e cose (Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr), ma loro giocavano meglio di noi. Era lui l’allenatore, perciò è sicuramente è un grande allenatore». Queste le parole di Mihajlovic su Spalletti, entrambi ex Inter, oggi rispettivamente sulla panchina di Bologna e Napoli.