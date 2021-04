Mihajlovic: «Stasera sconfitta immeritata, così come contro l’Inter»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine della sfida persa per 1-0 contro la Roma (vedi report). Il tecnico dei rossoblu è tornato anche a parlare della sconfitta contro l’Inter della scorsa giornata.

SCONFITTE IMMERITATE – Sinisa Mihajlovic – dopo la sconfitta contro la Roma di questa sera – è tornato a parlare anche della partita persa contro l’Inter: «Questa sera contro la Roma non meritavamo di perdere, così come non meritavamo di perdere contro l’Inter. Non meritavamo di perdere 1-0 entrambe le partite. Anzi, forse siamo anche stati superiori. Abbiamo raccolto molto meno di quanto meritato, nessuno in questa stagione ci ha messo sotto».