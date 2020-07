Mihajlovic: “Quando perdi 5-1 devi star zitto e vergognarti. Non era serata”

Mihajlovic dice di non essere arrabbiato, ma le sue parole dopo Milan-Bologna sono inequivocabili. A seguito del 5-1 del Meazza (vedi articolo) il tecnico serbo ha parlato a DAZN della prestazione della squadra, che due settimane fa contro l’Inter era stata invece molto diversa.

SENZA STORIA – Sinisa Mihajlovic piuttosto duro dopo Milan-Bologna: «È molto semplice da commentare. Quando perdi 5-1 devi stare zitto, subire critiche, chiedere scusa ai tifosi, alla società e anche soprattutto vergognarsi. Io faccio questo, poi spero che anche i miei giocatori se hanno un briciolo di dignità faranno lo stesso. Non c’è stata partita: non sono arrabbiato, sono un po’ deluso. Quello che dovevo vedere l’ho visto: noi dobbiamo fare le scelte per l’anno prossimo e dobbiamo vedere cosa fare da grandi. Non c’è stata mai partita, siamo andati sul 2-1 ma c’era poco. Non era giornata, per fortuna mancano quattro partite alla fine».