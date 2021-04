Mihajlovic ha parlato nel post partita di Atalanta-Bologna 5-0, posticipo della sestultima giornata di Serie A (vedi articolo). Il tecnico rossoblù ritiene che, nonostante gli ultimi risultati, i suoi abbiano messo in difficoltà alcune squadre di rilievo, come Roma e Inter (con cui ha perso entrambe le volte 1-0).

TENTATIVO DI GIOCO – Sinisa Mihajlovic si lamenta per Atalanta-Bologna 5-0, ritenendo che il rigore del raddoppio non ci fosse. Poi, però, elogia l’Atalanta: «Forse è l’unica squadra, fra tutte, che gioca con una mentalità europea. È quello che noi vogliamo provare nel nostro piccolo, coi nostri giocatori, perché andiamo a fare uno contro uno, pressare alti, recupero immediato e giocare per vincere. Tanto è vero che anche noi, con questa mentalità, quando giochiamo con delle squadre che sono più forti di noi come Roma e Inter comunque riusciamo a metterle in difficoltà. Proprio per questo modo di giocare e di vedere il calcio che sta facendo l’Atalanta».