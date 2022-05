Mihajlovic: «Inter? Voleva 0-3 perché non avrebbe mai vinto sul campo»

L’Inter ha vinto ieri 4-2 contro l’Empoli e ora attende il Milan a Verona domani. La sconfitta di Bologna però, nel recupero della 20′ giornata, peserà eccome da qui alla fine. Sinisa Mihajlovic, tornato in conferenza stampa dopo le dimissioni dall’ospedale, attacca i nerazzurri.

CERTEZZA – L’Inter ha vinto ieri contro l’Empoli e ora è a +1 sul Milan in attesa dell’impegno dei rossoneri domani contro il Verona. Intanto però, in conferenza stampa in vista di Venezia-Bologna, è tornato a parlare il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole su Bologna-Inter riportate da Fantacalcio.it. «Quella con l’Inter è stata la partita più importante perché sentivo da troppo tempo che questa era una partita scontata. L’Inter voleva vincerla tramite i ricorsi e questo mi faceva arrabbiare. L’ho detto anche ai miei calciatori prima della gara: “Hanno provato a vincerla prima perché sul campo non la vinceranno mai”. Io amo l’Inter e ho grande rispetto per tutti, compreso per Simone (Inzaghi, ndr), ma se c’è una cosa che mi dava fastidio era l’atteggiamento che era stato tenuto nei confronti di quella partita. Non dormivo la notte, non volevo che succedesse quello che tutti davano per scontato».



Fonte: Fantacalcio.it