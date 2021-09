Mihajlovic: «Inter più paura di noi che noi di loro. Non faccio barricate»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Bologna e il Genoa. Il tecnico dei felsinei è tornato sulla sconfitta per 6-1 contro l’Inter, spiegando anche i motivi delle sue scelte.

RIPARTIRE – Questa l’analisi di Sinisa Mihajlovic dopo il 6-1 contro l’Inter, nella conferenza stampa prima di Bologna-Genoa: «Sapevamo come avrebbero giocato e abbiamo scelto di affrontarli così. A me non piace fare le barricate o mettere il pullman davanti alla porta. Mi sembrava il momento giusto per fare una partita simile, loro venivano da un pareggio e una sconfitta. Non è andata come volevamo, ma l’impressione era che l’Inter avesse più paura di noi che noi di loro e questo ha permesso loro di vincere la partita. Questa gara ci ha insegnato che senza l’atteggiamento giusto puoi perdere contro quelli al tuo livello. Contro i migliori, come l’Inter, prendi sei gol. Adesso dobbiamo aggrapparci alle nostre certezze».