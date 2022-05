Mihajlovic: «Inter o Milan? No preferenze. Perisic e Brozovic protagonisti»

In conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato anche della corsa Scudetto con l’ultimo ballo per Inter e Milan. Poi sui giocatori chiave non ha dubbi: Perisic e Brozovic

CORSA SCUDETTO − Mihajlovic ha risposto alla domanda sulla lotta per il titolo: «L’Inter è la squadra più forte, il Milan la più continua, il Napoli forse la più fantasiosa. Sarebbe stato bello se l’avesse vinto il Napoli. Tra Milan e Inter non ho preferenze. Vedremo se vincerà la squadra più forte o la più continua. Il Sassuolo non è un avversario semplice, segna tanto e concede ma vedremo. L’Inter penso che vincerà con la Sampdoria. Protagonisti? Dico Perisic e Leao, oltre a Brozovic».