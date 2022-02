Mihajlovic: «Incontrare certe squadre è difficile, visto con Inter e Milan»

Mihajlovic, in conferenza stampa dopo l’1-1 di Salernitana-Bologna (vedi articolo), non appare sorpreso per i passi falsi delle big in questo periodo. L’allenatore dei felsinei ritiene che Inter e Milan abbiano trovato avversarie con motivazioni extra.

SEMPRE COMPLICATE – Per Sinisa Mihajlovic affrontare la Salernitana ultima, o le altre pericolanti, in questo periodo della stagione è un rischio: «È stata una partita difficile, come ce l’aspettavamo. Incontrare le squadre che lottano per non retrocedere è molto difficile, perché loro sanno che sono all’ultima spiaggia. Ne sappiamo qualcosa, tre anni fa eravamo nella stessa situazione: non hanno nulla da perdere. L’abbiamo visto anche ieri con Inter e Milan quando hanno giocato, ma è così. Incontrare in questo momento queste squadre è difficile».