Mihajlovic: “Ibrahimovic? Litigammo in un Inter-Juventus. In nerazzurro…”

Domani si giocherà Milan-Bologna. Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic sottolineando anche gli screzi avuti in campo quando giocava con l’Inter

RICORDI E PRESENTE – Sinisa Mihajlovic ricorda il passato con Zlatan Ibrahimovic: «Abbiamo litigato in campo quando io giocavo all’Inter e lui nella Juventus. Poi è venuto a Milano e, complice la nostra origine slava, siamo diventati amici. Anno prossimo? Non so cosa succederà, ma sicuramente rimarrà l’amicizia. La speranza è che domani abbia un occhio di riguardo per me visto che sono un povero malato (ride, ndr)».