Mihajlovic contro Sky: “Sembrava Inter TV dopo il Bologna, vergogna!”

Mihajlovic si sfoga contro… Sky. L’allenatore del Bologna, sconfitto questa sera per 1-2 dal Sassuolo (vedi articolo), anziché commentare la partita durante “Sky Calcio Show – L’Originale” se l’è presa con l’emittente satellitare per aver, a suo dire, sminuito il successo di domenica contro l’Inter.

LO SFOGO – Incredibile commento di Sinisa Mihajlovic: «Domenica abbiamo vinto con l’Inter, con un gol in meno abbiamo recuperato e abbiamo vinto. Ho visto quella trasmissione là dove si tolgono la giacca (Sky Calcio Club, ndr), condotta dal marito di Benedetta Parodi (Fabio Caressa, ndr). C’erano dentro Giuseppe Bergomi e tutti: ho sentito mezz’ora di quella là, non si è mai parlato del Bologna. Sembrava di essere su Inter Channel, si è parlato mezz’ora dell’Inter e non si è parlato di noi nulla. Nemmeno fare i complimenti al Bologna per quello che ha fatto: è una vergogna, non è giornalismo! Ho finito, non voglio più parlare e non mi interessa altro».