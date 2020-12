Mihajlovic ci ripensa: “Sconfitta con l’Inter? Colpa mia. Lautaro Martinez…”

Sinisa Mihajlovic Bologna

Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma, è tornato a parlare della sfida dei rossoblù contro l’Inter andata in scena sabato scorso. Il tecnico si assume tutte le colpe per la sconfitta

COLPA – Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare di Inter-Bologna: «Ho detto che la partita con l’Inter è stata colpa mia. Ho fatto queste scelte perché non potevo lasciare 50 metri di spazio a Lautaro Martinez e Lukaku con Tomiyasu e Danilo. Sono più forti e più veloci, quindi ho preferito mettere un difensore in più. Ma anche perché se avessi cominciato col solito modulo, non avrei avuto cambi durante la partita. Sicuramente potevamo fare meglio come aggressività: non eravamo né carne né pesce. Non attaccavamo né difendevamo. E’ stata colpa mia, il messaggio è stato recepito male: magari hanno pensato che andavo a Milano per non perdere, ma io voglio sempre vincere. La partita è stata preparata per essere sempre aggressivi, ma non è stato messo in campo. Questa volta mi prendo le colpe e ho chiesto scusa ai giocatori».