Mihajlovic, buon compleanno tecnico guerriero! Gli auguri nostri e dell’Inter

Sinisa Mihajlovic compie oggi 51 anni: un compleanno diverso dagli altri, vista la battaglia che sta affrontando l’allenatore del Bologna ed ex difensore dell’Inter

AUGURI SINISA! – Stanno giungendo da ogni parte di Italia e del mondo, da tutte le squadre di Serie A e non solo auguri all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Unirci tutti dire lui “buon compleanno” sembra davvero il minimo, anche se non avesse vestito la maglia nerazzurra come difensore prima e come vice allenatore poi. La sua forza in questi mesi per vincere la partita più importante di tutte è stata ed è tutt’ora un grandissimo esempio per tutte le persone. Per questo la redazione di “Inter-News.it” non può che augurargli con grande affetto un felice compleanno e soprattutto di superare al più presto questo momento buio. Anche l’Inter ha voluto fare altrettanto con il seguente comunicato dedicato al tecnico serbo: “Forza, determinazione e tenacia. Dare tutto è sempre stata la parola d’ordine di Sinisa Mihajlovic, sempre pronto a combattere con testa e piedi per vincere ogni partita, ogni battaglia. Due le stagioni da giocatore nerazzurro caratterizzate da 7 reti in 42 presenze, altrettante da vice di Roberto Mancini per un totale di sette trofei conquistati: tre scudetti, due coppe Italia e due Supercoppe italiane. Oggi l’ex difensore serbo, attualmente alla guida del Bologna, compie 51 anni e riceve i migliori auguri da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi nerazzurri. Tanti auguri e forza Sinisa!“.