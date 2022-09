Mihajlovic-Bologna, storia finita! Tre possibili sostituti, in pole un ex Inter

Mihajlovic è stato esonerato dal Bologna dopo tre anni insieme (vedi articolo). La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno, fino alla comunicazione fatta al tecnico con la massima delicatezza possibile. Secondo Sky Sport, i possibili sostituti sono tre al momento con un ex Inter in vantaggio

SOSTITUTI – Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. La dirigenza rossoblù ha comunicato la notizia al tecnico durante un vertice svoltosi a Roma. I nomi per il dopo Mihajlovic sono attualmente tre secondo le ultime notizie di Sky Sport: Claudio Ranieri, Paulo Sousa e Thiago Motta. Proprio il centrocampista ex Inter, reduce dall’esperienza positiva allo Spezia, risulta in vantaggio rispetto agli altri due. Si segnala inoltre qualche contatto con Roberto De Zerbi. Nelle prossime ore certamente si saprà di più sul sostituto di Mihajlovic.