Mihajlovic: «Bologna, solo Inter e altre due più clean sheet. Futuro? Vedremo»

Mihajlovic ha chiuso la Serie A 2021-2022 con una vittoria, Genoa-Bologna 0-1 (vedi articolo). A DAZN l’allenatore dei felsinei segnala come solo tre squadre, fra cui l’Inter, abbiano tenuto più volte la porta inviolata.

CHIUSURA AL MEGLIO – Sinisa Mihajlovic valuta l’ultima gara del Bologna: «Le due partite precedenti erano da vincere, siamo arrivati a tre giornate dalla fine avendo lavorato tutto l’anno per fare il record di punti e finire nella parte sinistra della classifica. Purtroppo non ci siamo riusciti per colpa nostra, ma questo ci deve servire come scuola per gli anni successivi. Sono contento perché oggi abbiamo fatto il tredicesimo clean sheet, insieme con la Juventus. Penso solo Napoli, Milan e Inter hanno fatto di più. Abbiamo fatto giocare sei ragazzi della Generazione Z e siamo riusciti a vincere, sicuramente per me sono importanti anche questi giovani».

RESTA O NO? – Non è certo che Mihajlovic rimanga al Bologna: «Futuro? Ci siamo già incontrati, lo rifaremo lunedì sera. I matrimoni si fanno in due e io ho la coscienza pulita. Come dice Giovanni Trapattoni ci sono allenatori esonerati e allenatori che saranno esonerati. Vedremo quello che succede».