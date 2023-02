Mignani: «Esposito? Pensava ad una carriera in discesa! Rialzi la testa»

Mignani ha spronato Sebastiano Esposito, attaccante oggi al Bari ma di proprietà dell’Inter. Il giocatore è arrivato dopo sei mesi deludenti all’Anderlecht

RIALZI LA TESTA − Michele Mignani ha parlato così in conferenza stampa del giocatore in prestito dall’Inter: «È un ragazzo molto giovane, che probabilmente ha pensato che la sua carriera calcistica sarebbe stata tutta in discesa. A 20 anni cominci a diventare un ometto e la vita ti mette di fronte a delle realtà che non ti aspetti. Deve essere bravo lui adesso a reagire ed alzare la testa. Credo che abbia tutte le possibilità per diventare un giocatore di un certo livello. Ha qualità e doti».