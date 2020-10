Miglior maglia dell’anno: vince la terza dell’Inter! Ecco la classifica

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Footy Headlines ha pubblicato la classifica delle migliori maglie della stagione in corso. Nella top ten figura al primo posto la terza maglia dell’Inter. Di seguito le prime tre divise ritenute le più belle per il 2020/21. Di seguito i dettagli

DIVISA PIU’ BELLA – La terza maglia dell’Inter ha fatto colpo. Secondo Footy Headlines, il club nerazzurro ha la miglior divisa per la stagione in corso. Seguono la prima maglia del Genoa al secondo posto e la seconda del West Ham in terza posizione. Di seguito la spiegazione per la classifica: “La terza divisa dell’Inter è una spettacolare celebrazione degli iconici cerchi grigi e neri 97-98, che hanno visto la squadra vincere la Coppa UEFA con un giovane Ronaldo in squadra”.