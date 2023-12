Miglior allenatore del mese vinto da Allegri. Fuori Inzaghi: il motivo fa discutere

Simone Inzaghi, eletto già miglior allenatore nel mese di ottobre, pur meritandolo, non è stato confermato anche a novembre. Al suo posto, è presente Massimiliano Allegri. Di seguito il comunicato della Lega Serie A.

PREMIO – Massimiliano Allegri vince il premio miglior allenatore del mese di novembre per il miglior gioco espresso in campo. Il motivo fa discutere, considerata anche l’esclusione di Simone Inzaghi, che con l’Inter prima in classifica ha raggiunto traguardi ben più importanti, oltre per il miglior gioco espresso in campo. Questo il comunicato: “Il premio Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20.45 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare“.