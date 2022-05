Michieletto: «Inter mi fa innamorare ogni volta. Amavo Zanetti»

L’Inter questa sera gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus all’Olimpico di Roma. Nei giorni scorsi ad Appiano Gentile è venuto a far visita Alessandro Michieletto, giocatore di pallavolo campione d’Europa con l’Italia.

INTERISMO – L’Inter è una cosa che ti entra nel cuore sin da piccolo e difficilmente ti abbandona. Una cosa successa anche ad Alessandro Michieletto, giocatore di pallavolo. Ecco la sua intervista nel matchday programme di oggi in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. «Sono interista fin da quando ero piccolo: mio nonno mi regalava una maglia nerazzurra una dietro l’altra. Quando avevo 9 anni ho assistito alla vittoria del Triplete e l’anno successivo sono andato per la prima volta a San Siro: indimenticabile, un’atmosfera unica. Io e il calcio? Facevo il difensore, mi imponevo con il fisico ma con i piedi ero proprio negato, me la cavo molto meglio sul campo da pallavolo. Anche se soffro anche li. Quando? Ovvio, quando sono impegnato in una partita e in contemporanea gioca l’Inter. La prima cosa che faccio appena finisce il mio match é controllare il risultato dei ragazzi. Amavo Zanetti, impazzivo per le sue sgroppate sulla fascia. Scambiare la maglia con lui ad Appiano, stringere la mano ai calciatori nerazzurri: per me è tutto speciale. L’inter mi fa innamorare, ogni volta».