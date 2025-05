Michieletto: «Inter-Barcellona indimenticabile. Cercavo di restare calmo ma…»

Un giorno dopo la conquista della finale di Champions League dell’Inter, Alessandro Michieletto festeggia lo scudetto con il Trentino Volley. Alessandro Michieletto, pallavolista italiano e tifoso nerazzurro, sta vivendo giorni magici.

CHE MOMENTI! – Alessandro Michieletto, intervistato da Sky Sport dopo il trofeo raggiunto con il suo Trentino Volley, si sofferma anche sull’altra sua grande passione dopo la pallavolo: «Come ho vissuto Inter-Barcellona? Ero in hotel, perché era la sera prima della nostra gara, e l’ho guardata insieme ai miei compagni di squadre. Cercavo di rimanere calmo perché dovevo andare a letto presto, sapevo che se avessi iniziato a fare il tifo, agitandomi come mio solito, sarei andato a letto troppo tardi e non potevo farlo con la partita il giorno dopo. Ho cercato di rimanere il più calmo possibile, anche se era impossibile».

Michieletto, dall’Inter alla vittoria dello scudetto del Trentino Volley: quante emozioni in due giorni!

PRONTO PER LA FINALE – Ancora, sulle emozioni di Inter-Barcellona, Alessandro Michieletto dichiara: «Penso che questa partita me la ricorderò per tutta la mia vita. Non solo la partita di San Siro ma anche quella dell’andata, sono state due partite bellissime per il calcio in generale. È andata bene a noi, in finale c’è la mia squadra del cuore e per questo li ringrazio. Ero davvero molto emozionato, con i miei amici ci siamo scambiati tanti messaggi. Ho preso la maglia dell’Inter, così il 31 la potrò indossare e speriamo bene».