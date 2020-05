Miccoli: “Tonali fa grandi cose, Inter squadra ideale per lui! Il motivo”

Miccoli sponsorizza Tonali per l’Inter. L’ex attaccante, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha indicato il centrocampista classe 2000 del Brescia come miglior talento della Serie A. Questa la sua spiegazione sul perché lo vedrebbe bene in nerazzurro.

LA PREFERENZA – Fabrizio Miccoli è deciso su chi lo ha impressionato di più in Serie A sino a marzo: «Sandro Tonali. È un 2000 e da due anni sta facendo grandi cose, se devo fare un nome faccio il suo. La squadra ideale per lui? Per caratteristiche, vedendo il suo stile di gioco e l’allenatore, direi l’Inter».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo