Miccoli: “Serie A, bisogna trovare soluzioni. 23 squadre sarebbe un danno”

Miccoli è intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato” per discutere del caos legato alla Serie A. L’ex attaccante del Palermo è dell’idea che si debba arrivare a una soluzione, e che sarebbe un errore aumentare il numero delle squadre bloccando le retrocessioni.

GUAIO GROSSO – Sulla Serie A l’ex attaccante Fabrizio Miccoli ha molti dubbi: «Sinceramente non saprei da dove cominciare, perché la situazione non è delle migliori. Alla base di tutto, secondo me, ci dev’essere la sicurezza e la garanzia per tutti: se c’è un minimo rischio bisogna fermarci. C’è da trovare delle soluzioni, soprattutto, perché la Serie A a ventitré squadre danneggerebbe il nostro campionato. Chi debba decidere è difficile, perché in questo momento qualsiasi cosa decidi di fare sbagli».