Miccoli: «Inter merita lo scudetto. Il calcio oggi è solo business!»

Miccoli nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” ha parlato ovviamente del tema caldo legato alla SuperLega, prima di dire la sua in merito al campionato di Serie A e l’Inter prima in classifica.

SUPERLEGA – Miccoli si dice assolutamente contrario alla SuperLega: «Esclusione dalla Champions League? “La UEFA dovrebbe farlo e non soltanto dirlo. Non so come la faranno e se realizzeranno davvero questa competizione. Il calcio però è un’altra cosa. La SuperLega dividerebbe le tifoserie, farebbe perdere prestigio al calcio nazionale. Non mi piace perché le squadre che hanno i soldi pensano solo a farne altri. Oggi il calcio è solo business, non c’è più la passione. Tanta gente non vede più il calcio con gli occhi di prima».

SERIE A – Miccoli parla di Serie A e in particolare dei primi della classe: «Scudetto all’Inter? Ha fatto un grande campionato e lo merita tutto. Se vanno nello Superlega però magari glielo tolgono (sorride, ndr)».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo