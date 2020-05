Miccoli: “Impressionato da Tonali. Inter ideale per lui:...

Miccoli: “Impressionato da Tonali. Inter ideale per lui: ecco perché”

Fabrizio Miccoli, intervistato a “Tuttomercatoweb”, ha parlato di Sandro Tonali, a suo modo il giocatore più impressionante della Serie A. L’ex attaccante del Palermo ha detto la sua sull’ipotesi di vederlo all’Inter

SQUADRA IDEALE – Fabrizio Miccoli ha parlato di una delle voci più insistenti del calciomercato: «Il giocatore che mi ha impressionato di più in Serie A? Tonali. È un 2000 e da due anni sta facendo grandi cose, se devo fare un nome è il suo. La squadra ideale per lui? Per caratteristiche, vedendo il suo stile di gioco e l’allenatore, direi l’Inter».

Fonte: Tuttomercatoweb.