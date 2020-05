Miccoli: “Cavani? Stratosferico, tra i più forti al mondo! Perfetto per Conte”

Condividi questo articolo

Cavani è in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain con l’Inter che osserva attentamente (vedi articolo). Miccoli – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, su “TMW Radio” – parla del suo ex compagno al Palermo e valuta positivamente il suo eventuale arrivo a Milano. Di seguito le sue dichiarazioni

TRA I PIÙ FORTI – Edinson Cavani si avvicina all’Inter. Fabrizio Miccoli parla dell’attaccante, suo ex compagno al Palermo: «Io lo vedevo che era forte, perché si vedeva. Era forte fisicamente, era una macchina agli allenamenti, a livello fisico era stratosferico. Però forse a Palermo non ha fatto quello che poi è andato a fare al Napoli. Io infatti quando andò al Napoli un po’ rimasi e dissi “non lo so se ha fatto la scelta giusta”. Ora, ormai da tanti anni, mi sono ricreduto perché è uno degli attaccanti più forti al mondo. Non mi aspettavo questo cambiamento da parte sua ma le qualità e le potenzialità le aveva già da allora. All’Inter lo vedo bene per il gioco di Antonio Conte e per quello che lui sa fare. Negli schemi di Conte ce lo vedo bene. Poi ha 33 anni, ripeto che lui fisicamente è un mostro, quindi sicuramente non li sente».