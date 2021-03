Mesto: Â«Conte sta affermando il suo credo! Inter avanti a testa bassaÂ»

Mesto: «Conte sta affermando il suo credo! Inter avanti a testa bassa»

Conte (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter di Conte è prima in classifica e in generale ha trovato una marcia in più con l’inserimento in pianta stabile di Eriksen. Giandomenico Mesto – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – dice la sua sui nerazzurri e sulla lotta scudetto

CREDO – L’Inter con l’inserimento in pianta stabile di Christian Eriksen ha trovato una marcia in più dal punto di vista del gioco. Giandomenico Mesto esalta le qualità del danese: «L’Inter con i due play? Credo che Antonio Conte stia affermando quello che è il suo credo, è riuscito a trasmetterlo e poi si ritrova grandi acquisti come Eriksen che sta finalmente facendo vedere il suo potenziale. Il collettivo fa sì che sia prima, sia dal punto di vista del gioco che della convinzione dei calciatori. Scudetto? Io vedo l’Inter un gradino sopra, il Milan ha dimostrato cose incredibili con qualche alto e basso ma l’Inter è andata avanti a testa bassa interpretando al meglio la mentalità del suo allenatore».