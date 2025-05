Messico avversario dell’Inter? La strana ipotesi che può concretizzarsi

Il Messico potrebbe sfidare l’Inter in estate. A richiederlo sono proprio i nordamericani, che hanno indicato nella squadra nerazzurra una delle compagini da voler affrontare nei prossimi mesi.

LA NOTIZIA – Il Messico vuole fare le cose in grande per l’estate, con l’Inter che potrebbe essere direttamente coinvolta nel disegno dei nordamericani. Il riferimento è alla proposta, presentata dal CT Javier Aguirre e ripresa da 365scores Mexico, di disputare tre amichevoli estive contro altrettante compagini illustri del calcio europeo: Inter, Real Madrid e Barcellona. Due possono essere immaginate come le ragioni principali alla base di tale richiesta: il valore mediatico degli incontri contro tre big del calcio continentale; la possibilità di trarre informazioni utili in vista dei Mondiali che il Messico ospiterà parzialmente nel 2026.

Messico contro Inter? Possibilità da non escludere

LO SCENARIO – Al momento si tratta di una proposta, con la Federcalcio messicana che tenterà di far disputare tali match in estate. L’Inter ha sicuramente altri pensieri, in questo momento, con le ultime due gare di Serie A ancora da disputare e la finale di Champions League contro il PSG da affrontare il 31 maggio. Poi i nerazzurri avranno il Mondiale per Club, con l’obiettivo di far bene anche lì come nelle altre competizioni giocate in stagione. Al resto si penserà successivamente… i messicani potranno comprendere.