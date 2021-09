Messias sfida l’Inter: «Scudetto? Il Milan poteva vincere l’anno scorso, ci proveremo»

Junior Messias, presentato oggi come nuovo giocatore del Milan, ha voluto lanciare subito la sua personale sfida scudetto all’Inter Campione in carica per la Serie A che ha già vissuto le sue due prime giornate ed è attualmente in pausa per le nazionali.

SFIDA SCUDETTO – Messias si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan e ha colto l’occasione per lanciare la sua sfida scudetto all’Inter: «Secondo me già l’anno scorso poteva vincere lo scudetto. Quest’anno ho visto una squadra aggressiva con voglia di vincere ed è molto importante. Il Milan poteva vincere lo scudetto già l’anno scorso, quest’anno ci sono giocatori importanti e ci proveremo».