Messias: «Non guardiamo all’Inter ma al nostro gioco. Ora tutte finali»

Messias nel post Milan-Genoa su Dazn ha parlato della gara e della lotta Scudetto con la corsa contro l’Inter. Tutte finali per l’attaccante brasiliano

GUARDARE A NOI − Le parole di Messias nel post Milan-Genoa: «Le partite sono importanti, sapevamo che era difficile siamo stati bravi. Tre punti importanti che ci permettono di lottare ancora di più. Noi non guardiamo all’Inter ma al nostro gioco. Vogliamo dare tutto per raggiungere la vittoria in ogni partita. Quando lavori bene, prima o poi le cose arrivano. Scudetto? Tutte le partite sono finali, gli altri vincono. Tocca anche noi».