Messias: «Milan vuole continuare a vincere! Scudetto ha un sapore diverso»

Messias intervistato su Sky Sport fissa gli obiettivi della prossima stagione e lancia la sfida alle dirette concorrenti per lo scudetto, con l’intenzione di ripetere e migliorare quanto fanno la stagione precedente.

LOTTA APERTA – Junior Messias parla della vittoria dello scudetto e fissa gli obiettivi per la prossima stagione: «Non siamo ancora al massimo delle nostre condizioni ma ci alleniamo per questo. Estate più bella dopo lo scudetto? Sono contento, è stata una cosa interessante. Vincere il campionato ha un sapore diverso. Milan vuole continuare ad essere protagonista anche in Europa, dobbiamo fare meglio. Siamo un gruppo unito, vogliamo continuare a vincere e fare meglio dell’anno scorso».