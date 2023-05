Messias: «Inter? Vogliamo la finale! Ultimi derby non eravamo in noi»

Junior Messias ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni del centrocampista

IMPORTANTE – Queste le parole di Messias: «Per noi era una partita da dentro o fuori. Se non facevamo punti diventava dura andare in Champions League l’anno prossimo. Tre punti fondamentali. Io cerco di dare sempre il massimo, con la Cremonese sono entrato bene. Sia contro squadre forti sia con squadre più in basso in classifica. Derby? Siamo contentissimi di giocare una semifinale di Champions League. Ma nessuno si ricorda chi le ha giocate, ma ci si ricorda di chi va in finale. È quello che vogliamo fare, siamo arrivati alla semifinale e dobbiamo pensare a vincere. Ultimi derby persi? All’andata abbiamo vinto e abbiamo giocato meglio di loro, negli ultimi due ci hanno preso in un momento in cui non eravamo noi. Adesso è diverso».