Messias: «Derby Inter-Milan? Avevo i brividi anche a casa. Emozionato»

Messias torna sul derby Inter-Milan giocato sabato scorso. In un’intervista rilasciata a Claudio Raimondi per Sport Mediaset l’esterno rossonero manifesta la sua soddisfazione per la vittoria in rimonta.

IL SUCCESSO – Junior Messias racconta le sue sensazioni per il derby Inter-Milan: «Sono sincero, era da tanto che non mi sentivo così emozionato di vincere una partita. Dopo, quando sono andato a casa, avevo ancora i brividi: vincere un derby così è bellissimo, in rimonta poi è una cosa bellissima. Quando ti senti così anche la testa lavora diversamente: quando credi nell’uno contro uno, di andare ad aggredire l’avversario e avere gamba puoi fare tutto. Le mie caratteristiche sono queste».