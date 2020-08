Messi non crede nel Barcellona: Lautaro Martinez per...

Messi non crede nel Barcellona: Lautaro Martinez per convincerlo? – SM

Lionel Messi secondo quanto riportato da “Sportmediaset” non crede più nel progetto del Barcellona, nonostante il nuovo tecnico Ronald Koeman. Gli spagnoli vorrebbero convincere l’argentino acquistando Lautaro Martinez dall’Inter.

TRATTENERE MESSI – Come L’Inter con Suning vuole fare chiarezza per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte entro martedì (vedi QUI), anche il Barcellona vuole risolvere una situazione altrettanto importante con Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante argentino non sarebbe più convinto di continuare la sua esperienza in Spagna nonostante il colloquio con il nuovo tecnico Ronald Koeman. Il suo nome dunque continua ad essere accostato a club come Paris-Saint Germain, Manchester City e Inter. Ecco perché il Barcellona potrebbe giocare la carta Lautaro Martinez per provare a trattenere l’argentino di Rosario.

