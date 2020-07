Messi-Inter sogno impossibile? Zhang affida l’incarico a Javier Zanetti – SM

Lionel Messi è il sogno estivo dell’Inter. Fioccano le smentite, ma il presidente Zhang avrebbe dato mandato di sondare il terreno

La grande suggestione per l’Inter si chiama Lionel Messi. Per il momento fioccano le smentite, ma secondo “Sport Mediaset” in casa nerazzurra qualche idea c’è veramente. Sarebbe soprattutto Steven Zhang il più determinato a provarci, il presidente nerazzurro avrebbe dato mandato al vice presidente Javier Zanetti di provare a sondare il terreno col suo connazionale per valutare se c’è una concreta possibilità che possa cambiare aria. Messi potrebbe liberarsi tra un anno e l’Inter risparmierebbe qualcosa sui 50 milioni di ingaggio anche se il colosso cinese non è spaventato da una cifra che rappresenterebbe anche un investimento globale a livello di marketing.