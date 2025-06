Messi infinito, punizione da sogno e Inter Miami vincente sul Porto!

Lionel Messi ha messo la sua firma, l’ennesima su calcio di punizione della carriera, nella vittoria dell’Inter Miami sul Porto con il risultato di 2-1.

RIASSUNTO – L’Inter Miami vince contro il Porto nella seconda giornata del gruppo A del Mondiale per Club con il risultato di 2-1. Notte da sogno in quel di Atlanta, dove il talento immenso del numero 10 ha illuminato anche gli Stati Uniti. La gara è iniziata con il gol su calcio di rigore di Samu Omorodion al minuto 6. Nel secondo tempo è partita la rimonta degli americani, che hanno dominato e meritato poi la vittoria. Telasco Segovia ha siglato il momentaneo gol del pari al 47′, quindi appena cominciata la ripresa. Al minuto 54 il momento clou della serata: sugli sviluppi di calcio di punizione dai 20 metri Lionel Messi ha disegnato una traiettoria finita sotto l’incrocio dei pali. Il campione argentino ha battezzato il palo del portiere e ha fatto la scelta giusta, segnando la rete decisiva per il successo dei suoi. Si tratta della punizione numero 68 segnata da Messi nella sua carriera infinita. L’Inter Miami sale così a 4 punti nel suo girone e aggancia il Palmeiras al primo posto. Il Porto rischia l’eliminazione con un solo punto in due gare.

INTER MIAMI-PORTO 2-1

Samu (P) al 6′, Segovia (I) al 47′, Messi (I) al 54′