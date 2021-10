Messi: «Champions League, riflettori su PSG ma ci sono forti come l’Inter»

Lionel Messi, attaccante del PSG, ha parlato delle squadre in corsa per la vittoria della Champions League, nominando anche l’Inter.

CONCORRENTI – Queste le parole di France Football da parte di Lionel Messi, attaccante del PSG, sulle pretendenti per la vittoria della Champions League. «È vero che i riflettori sono puntati sul PSG, ma ci sono altre squadre molto forti, come il Chelsea, il Manchester United e il Manchester City, il Real Madrid che c’è sempre, l’Inter, il Bayern Monaco. Non so se dimentico. Sono tutte grandi squadre. Abbiamo grandi individualità, ma dobbiamo ancora imparare a conoscerci bene per formare una squadra. Perché per vincere titoli importanti bisogna giocare da squadra».

Fonte: France Football