Mertens vuole recuperare per Napoli-Inter, ma Ã¨ in dubbio: le ultime – GdS

Mertens vuole recuperare per Napoli-Inter, ma è in dubbio: le ultime – GdS

Dries Mertens, a segno contro il Barcellona in UEFA Champions League, nella stessa partita è stato costretto ad uscire anzitempo per una botta ricevuta dal centrocampista Sergio Busquets. L’attaccante, che salterà la sfida contro il Torino, secondo la “Gazzetta dello Sport” è un dubbio per Napoli-Inter di Coppa Italia.

INFORTUNIO E RINNOVO – Dries Mertens ieri mattina si è sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra a seguito della brutta botta ricevuta dal centrocampista spagnolo dopo appena dieci minuti del secondo tempo. L’attaccante, che nelle ultime giornate ha trovato con più continuità la via del gol e al fiducia di Gennaro Gattuso. Sempre ieri il belga ha svolto un ciclo di terapie per recuperare dall’infortunio che lo terrà lontano dal campo di gioco per almeno dieci giorni, da escludere a priori dunque il suo impiego contro il Torino, e resta in dubbio anche Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il 5 marzo al San Paolo. Intanto come già detto ha riconquistato la fiducia del tecnico e non solo, tant’è che continuano i dialoghi tra società e giocatore per il rinnovo di contratto (vedi articolo).